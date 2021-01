Stand: 10.01.2021 07:37 Uhr Rostock Seawolves besiegen Panthers Schwenningen mit 85:78

Die Rostock Seawolves haben die Tabellenführung in der 2. Basketball-Bundesliga gefestigt. Bei den Panthers Schwenningen gelang am Abend ein 85:78-Erfolg (18:24,15:19,25:17,20:25). Erfolgreichster Werfer war mit 24 Punkten erneut Behnam Yakhchali. Die Seawolves bleiben in Süddeutschland, denn schon am Mittwoch steht beim Fünftplatzierten Kirchheim das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. | 10.01.2021 07:35