Stand: 22.11.2023 05:04 Uhr Rostock: Seawolves bangen um Weiterkommen im Europapokal

Die Rostock Seawolves haben am Dienstagabend im letzten Gruppenspiel des Europapokals einen Sieg errungen. Trotzdem müssen die Basketballer um das Weiterkommen in dem internationalen Wettbewerb bangen. Der 86:81-Erfolg gegen den litauischen Verein Jonava reichte den Rostockern am Abend nicht, um in Gruppe C noch Erster zu werden. Nun muss die Mannschaft um Trainer Christian Held die Spiele in den anderen Gruppen am Abend abwarten. Erst danach wissen sie, ob ihre Bilanz ausreicht, um als einer der sechs besten Gruppenzweiten in die nächste Runde einzuziehen.

