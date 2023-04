Stand: 14.04.2023 14:30 Uhr Rostock Seawolves bei den MLP Academics in Heidelberg zu Besuch

In der ersten Basketballbundesliga treffen am Abend die Rostock Seawolves auswärts auf die MLP Acedemics Heidelberg. Der Aufsteiger hat in der laufenden Saison schon acht Punkte mehr eingefahren als der Gegner aus Heidelberg. In der Tabelle stehen die Rostocker damit auf Tabellenplatz 10, die Gegner auf Rang 12. Bei einem Sieg würden die Rostocker den Play-Offs einen großen Schritt näher kommen.

