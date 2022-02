Stand: 10.02.2022 05:17 Uhr Rostock Seawolves: Knappe Niederlage gegen Leverkusen mit 93:96

In letzter Sekunde haben die Bayer Giants Leverkusen den entscheidenden Wurf gegen die Rostock Seawolves gemacht: 93:96 lautete der endgültige Punktestand beim Spiel in der 2. Basketball Bundesliga. Dabei hatten die Seawolves sich zuvor nach einem 16-Punkte-Rückstand zurückgekämpft: 16 Sekunden vor Schluss hatte Till Gloger (21 Punkte) den Ausgleich geschafft. 200 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten das Spiel in der Rostocker Stadthalle sehen. Am kommenden Sonntag spielen die Seawolves erneut in der Stadthalle, dann vor 1.500 Zuschauern. Gegner sind die Nürnberg Falcons, die aktuell den dritten Tabellenplatz belegen. | 10.02.2022 05:00

