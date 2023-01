Stand: 28.01.2023 09:52 Uhr Rostock Seawolves Hinrunde mit Heimsieg abschließen

Zum Abschluss der Hinrunde in der Basketball-Bundesliga stehen die Rostock Seawolves vor einer lösbaren Aufgabe. Gegner des Tabellenneunten ist heute ab 18 Uhr der Mitteldeutsche BC, der aktuell den 14. Rang belegt. Während die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held mit dem Sieg in Bayreuth im Rücken in die Partie geht, reisen die Gäste mit einer unglücklichen Heimniederlage gegen Ulm im Gepäck an.

