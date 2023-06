Stand: 07.06.2023 15:01 Uhr Rostock Seawolves: Dennis Nawrocki geht nach nur einer Saison

Dennis Nawrocki wird den Basketball-Erstligisten Rostock Seawolves nach nur einer Saison wieder verlassen. Der 30-jährige bekommt keinen neuen Vertrag in Rostock und wird zukünftig in der 2. Bundesliga PRO A auf Korbjagd gehen. Nawrocki kam in 18 Partien zum Einsatz und erzielte im Schnitt 1,8 Punkte. Die Seawolves hatten in ihrer Premierensaison in der ersten Liga den 9. Platz erreicht.

