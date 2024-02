Stand: 14.02.2024 13:16 Uhr Rostock: Seawolves-Basketballer verpflichten Lester Medford

Die Rostock Seawolves haben auf die angespannte Personalsituation reagiert und den US-Amerikaner Lester Medford verpflichtet. Das hat der Basketball-Bundesligist mitgeteilt. Man reagiere damit auf die vielen Verletzungen im Team. Der 30-Jährige spielte zuletzt in Litauen für CBet Jonava. Medford soll sein Debüt schon am Mittwochabend um 18:30 Uhr beim Heimspiel in der Stadthalle Rostock gegen Rasta Vechta geben. Sein Vertrag in Rostock geht bis zum Ende der Saison.

