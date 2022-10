Stand: 09.10.2022 17:08 Uhr Rostock Seawolves: Basketballer gewinnen erstes Spiel in Bundesliga

Die Rostock Seawolves haben gleich in ihrem ersten Spiel in der Basketball-Bundesliga Geschichte geschrieben. In einer dramatischen Partie setzte sich der Aufsteiger am Sonntag bei seiner BBL-Premiere mit 85:80 (42:36) gegen ratiopharm Ulm durch. Bester Werfer im Team von Cheftrainer Christian Held war JeQuan Lewis (17 Punkte). Das nächste Spiel findet am Mittwoch (12. Oktober) statt. Dort treten die Rostocker auswärts gegen Ludwigsburg an.

