Stand: 25.03.2022 16:26 Uhr Rostock: Schwerverletzter in Laube - Polizei ermittelt

In einer verlassenen Gartenlaube in der Rostocker Südstadt ist am Freitagmittag ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft können nicht ausschließen, dass der 42-jährige Deutsche Opfer einer Gewalttat wurde. Bereits in der Nacht war es in derselben Laube zu einer versuchten Brandstiftung gekommen. Ein tatverdächtiger 37-Jähriger wurde festgenommen. Zwei Personen, die in der Laube schliefen, blieben laut Polizei unverletzt. Inwieweit die Taten und Personen im Zusammenhang stehen, ermitteln nun die Behörden. | 25.03.2022 16:25

