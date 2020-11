Rostock: Schwerverletzter bei Wohnhausbrand Stand: 23.11.2020 06:18 Uhr Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rostock ist ein Mieter schwer verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar.

Das Feuer in dem Haus in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt brach laut Polizei am Sonntagabend gegen 19 Uhr aus. Aus Fenstern in den oberen Stockwerken drangen dichte Rauchwolken nach draußen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich ein Mieter schon selbst aus seiner Wohnung befreit. Laut Polizei zog er sich eine schwere Rauchvergiftung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wohnungen unbewohnbar

Auch andere in dem Haus in der Nähe des Stadthafens mussten sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind noch nicht bekannt. Einige Wohnungen in dem Haus seien unbewohnbar, hieß es weiter.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.11.2020 | 06:00 Uhr