Stand: 20.10.2020 18:30 Uhr Rostock: Schüler an mehreren Schulen in Quarantäne

Mehrere Schulen in Rostock und dem Landkreis Rostock verzeichnen Vorsichtmaßnahmen wegen Corona-Fällen. Am Güstrower John-Brinckman-Gymnasium ist bei einer Lehrerin eine Infektion nachgewiesen worden. Damit stehen 72 Schulkinder vorerst unter Quarantäne, sie sollen nun getestet werden. An der Werkstattschule in Rostock gibt es einen Corona-Verdachtsfall in einer achten Klasse. Laut einem Sprecher der Stadt hat der Träger der freien Schule alle Schulkinder der 7. und 8. Klassen nach Hause geschickt. Alle anderen Schülerinnen und Schüler sollen vorerst während der Schulzeit durchgängig Masken tragen. Ein Testergebnis zu dem Corona-Verdacht könne schon Mittwoch vorliegen. Am Innerstädtischen Gymnasium in Rostock ist eine siebte Klasse in Quarantäne, nachdem eines der Kinder positiv auf Corona getestet worden ist. | 20.10.2020 18:30