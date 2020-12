Stand: 10.12.2020 08:56 Uhr Rostock: Schnatermann-Kaianlagen gesperrt

Die Kaianlangen am Schnatermann in Rostock sind gesperrt. Damit ist das beliebte Ausflugsziel zumindest vom Wasser aus nicht mehr erreichbar. Der Anleger ist seit Jahren nicht mehr saniert worden. Mittlerweile ist er laut Hafenamt so marode, dass er gesperrt werden musste. Eine Sanierung sei nicht mehr möglich, ein Neubau ist nicht in Sicht. Die Sperrung sei existenzgefährdend, sagte der Rostocker Reeder Reinhard Kammel, der mit Fahrgastschiffen seit Jahren am Schnatermann anlegt. Betroffen ist auch der Verein zur Erhaltung traditioneller Schiffe Bis Januar müssen die Mitglieder die Anlage räumen. | 10.12.2020 08:55