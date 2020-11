Stand: 05.11.2020 14:24 Uhr Rostock: Schlafender Mann erstochen - Prozess hat begonnen

Am Landgericht in Rostock hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 36-jährigen Deutschen begonnen. Ihm wird vorgeworfen, einen langjährigen Freund ermordet zu haben. Beide sollen im Mai in der Wohnung des Angeklagten im Rostocker Stadtteil Groß Klein Alkohol getrunken und einen Film geschaut haben. Nachdem der 40 Jahre alte Gast auf dem Sofa eingeschlafen war, soll der Angeklagte mit einem Messer und einer Schere auf ihn eingestochen haben. Das Urteil wird Ende des Monats erwartet. | 05.11.2020 14:24