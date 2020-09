Stand: 27.09.2020 07:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: SV Warnemünde feiert ersten Heimsieg der Saison

In der 2. Volleyball-Bundesliga der Herren hat der SV Warnemünde sein erstes Heimspiel gewonnen. Einen klaren 3:0-Erfolg gab es am Abend in der Rostocker Ospa-Arena gegen Bocholt. Nach der 0:3-Auftaktniederlage in Baden hat das Team um Tommy Mehlberg die passende Antwort gegeben. Der zweite Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern, der Aufsteiger PSV Neustrelitz, bestreitet sein zweites Saisonspiel erst am nächsten Wochenende gegen Essen. | 27.09.2020 07:05