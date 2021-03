Stand: 10.03.2021 16:48 Uhr Rostock: S-Bahn-Verkehr kurzzeitig unterbrochen

Nach einem Unfall war in Rostock der S-Bahnverkehr am frühen Mittwochnachmittag kurzzeitig unterbrochen. Nach Angaben der Bundespolizei galt das für die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Warnemünde in beide Richtungen. Gegen 16.15 Uhr wurde der Verkehr wieder freigegeben. 10.03.2021 15:51