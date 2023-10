Stand: 12.10.2023 18:42 Uhr Rostock: Rund 300 Menschen bei Solidaritätsdemo für Israel

Bei einer Solidaritätskundgebung für das von der islamistischen Hamas angegriffene Israel haben am Donnerstagabend rund 300 Menschen auf dem Neuen Markt in Rostock demonstriert. Die Veranstaltung war von der Jüdischen Gemeinde Rostock angemeldet worden. "Wir stehen an der Seite Israels und sind in den Gedanken bei den Angehörigen der Opfer", sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Juri Rosov, nach einer Schweigeminute. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort - die Kundgebung verlief aber ohne nennenswerte Zwischenfälle.

