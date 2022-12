Stand: 19.12.2022 16:10 Uhr Rostock: Rollstuhlfahrerin attackiert - Zeugen gesucht

Eine 58-jährige Rollstuhlfahrerin ist in Rostock von einer Unbekannten beleidigt, mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert und zu Boden gestoßen worden. Die Tat ereignete sich bereits am Freitagabend vor der Behindertentoilette der "Galerie Rostocker Hof", wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach der Tat soll sich die Angreiferin zusammen mit einer weiteren Frau sowie einem etwa zwölfjährigen Jungen in unbekannte Richtung entfernt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

