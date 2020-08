Stand: 31.08.2020 05:44 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Rollstuhlfahrer angefahren

Ein erheblich angetrunkener Autofahrer hat in Rostock auf einem Fußgängerübergang einen Rollstuhlfahrer angefahren und ist zunächst geflüchtet. Der 48-jährige Rollstuhlfahrer wurde bei dem Unfall am vergangenen Freitag schwerverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 62-jährige Unfallfahrer aus Schwerin wurde kurze Zeit später gestellt. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung, Unfallflucht und Verkehrsgefährdung ermittelt. | 31.08.2020 05:50