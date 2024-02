Stand: 29.02.2024 05:30 Uhr Rostock: Rettungseinsatz im Seehafen

Die Wasserschutzpolizei hat am Mittwoch einen Mann aus dem Seehafen in Rostock gerettet. Der 56-Jährige wurde zwischen den Schiffen und der Kaimauer entdeckt und mittels Bergetechnik an Land gebracht. Anschließend wurde der Mitarbeiter einer Rostocker Hydraulikfirma durch einen Notarzt versorgt und mit Unterkühlung in die UNI-Klinik Rostock gebracht. Ein unmittelbarer Zusammenhang des Unfalls mit den auszuführenden Arbeiten war augenscheinlich nicht gegeben.

