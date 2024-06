Stand: 25.06.2024 06:44 Uhr Rostock: Reparaturarbeiten an durchtrenntem Glasfaserkabel

Bei Bauarbeiten in der Satower Straße in Rostock in der Nähe des Neuen Friedhofs ist am Montagmittag versehentlich ein größeres Glasfaserkabel durchtrennt worden. In mehreren Stadtteilen sowie in einigen Gemeinden im Landkreis Rostock sind deswegen alle Kabelnetzdienste ausgefallen. Laut dem Dienstleister "Vodafone" waren fast 13.000 Haushalte betroffen. Sie hatten Ausfälle beim Fernsehempfang, dem Internetanschluss und teilweise auch beim Telefonanschluss. Am Dienstagmorgen waren bereits einige Haushalte wieder am Netz. Die Reparaturarbeiten dauern aber weiter an.

