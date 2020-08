Stand: 18.08.2020 08:41 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Radfahrerin bei Verkehrsunfall getötet

Bei einem Verkehrsunfall in Sievershagen (Landkreis Rostock) ist am Dienstagmorgen eine Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Die 52-jährige Frau wollte gegen 6.30 Uhr Höhe Ostsee-Park die B105 überqueren. Die Ampel zeigte für die Radfahrerin grün, so die Polizei. Ein 20-jähriger Autofahrer erfasste die Frau mit hoher Geschwindigkeit. Er wollte nach ersten Erkenntnissen die für ihn rot werdende Ampel noch überqueren und gab deshalb Gas. Die Frau wurde schwer verletzt, verstarb aber trotz medizinischer Versorgung noch an der Unfallstelle. | 18.08.2020 08:40