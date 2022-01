Stand: 11.01.2022 16:54 Uhr Rostock: Radfahrer bespritzt Frauen mit unbekannten Flüssigkeiten

Die Rostocker Polizei sucht einen Radfahrer, der Frauen mit Flüssigkeiten bespritzt. Am Dienstagmorgen waren zwei Fälle im Stadtteil Lütten Klein bekannt geworden. Am Sonntag war eine Frau in Lichtenhagen mit einer Farbbombe attackiert worden. In Evershagen gab es einen weiteren Angriff mit einer unbekannten Flüssigkeit, bei der die Frau eine leichte Augenreizung erlitt. Zwei ähnliche Fälle wurden bereits vergangene Woche angezeigt. Der Tatverdächtige wird immer gleich beschrieben: 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, dunkel gekleidet und mit einem dunklen Fahrrad unterwegs. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. | 11.01.2022 16:53

