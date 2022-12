Stand: 30.12.2022 10:46 Uhr Rostock: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ein etwa 80-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Rostock schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 14.20 Uhr auf dem Radweg Richtung Warnemünde, der parallel zur Autobahn verläuft. Der Mann wurde kurz vor der Einmündung zu einem Tankstellengelände gefunden. Rettungskräfte haben den bisher unbekannten Mann noch vor Ort reanimiert, danach kam er in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Diese können sich telefonisch unter 0381/4916 1616 melden.

