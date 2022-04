Stand: 06.04.2022 17:19 Uhr Rostock: RSAG-Notfallplan bis nach Ostern verlängert

Der zunächst bis zum Freitag gültige Notfallfahrplan der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) bleibt voraussichtlich bis zum Ende der Osterferien in Kraft. Wie NDR 1 Radio MV auf Nachfrage erfuhr, seien zwar einzelne Bus- und Straßenbahnfahrer inzwischen genesen. Es gäbe aber immer noch viele Corona-Erkrankungen in der Belegschaft, so dass ein Normalbetrieb nicht möglich sei. Die aktuellen Abfahrtszeiten sind in der Online-Fahrplanauskunft zu finden. | 06.04.2022 17:18

