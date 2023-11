Stand: 18.11.2023 18:30 Uhr Rostock: RGC Hansa holt Deutschen Meistertitel im Goalball

Es gibt wieder einen Deutschen Meister aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Goalballer des RGC Hansa aus Rostock haben sich den Titel in der Bundesliga durch einen Sieg in Chemnitz geholt. Beide Teams sind in der Tabelle zwar punktgleich, die Rostocker mussten daher - um den direkten Vergleich zu gewinnen - mit sechs Toren Unterschied gewinnen. Durch den 12:6-Erfolg gegen Chemnitz geht der Deutsche Meistertitel für die Sportler mit Sehbehinderungen in die Hansestadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.11.2023 | 19:30 Uhr