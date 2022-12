Stand: 27.12.2022 05:10 Uhr Rostock: Punkt für Empor, Niederlage für die Seawolves

Die Erstliga-Basketballer der Rostock Seawolves haben ihr letztes Spiel in diesem Jahr verloren. Der Aufsteiger unterlag am Abend bei den Frankfurt Skyliners mit 83:101. Einen wichtigen Auswärtspunkt im Kampf um den Klassenerhalt haben die Zweitliga-Handballer vom HC Empor Rostock geholt. Das Team spielte im Nordderby beim VFL Lübeck-Schwartau 27:27-Unentschieden. In der Tabelle bleibt Empor allerdings auf dem vorletzten Platz.