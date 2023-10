Stand: 09.10.2023 05:27 Uhr Rostock: Prozessauftakt wegen Kinderpornografie

Weil der ehemalige Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Bad Doberan Kinderpornografie besessen und verbreitet haben soll, steht er von Montag an in Rostock vor Gericht. Ermittelt wurde gegen ihn bereits seit Mitte 2022. Auch an seinem Arbeitsplatz soll der Mann Material aus dem Internet heruntergeladen und von dort weitergeleitet haben. Im März dieses Jahres hatte die Staatsanwaltschaft in dem Unternehmen Computer, Handys, ein Tablet und mehrere USB Sticks sichergestellt. Daraufhin hatte die Stadtvertretung Bad Doberan die Kündigung des Geschäftsführers beschlossen. Bei einer Verurteilung drohen dem Angeklagten für jeden der drei Fälle ein bis zehn Jahre Haft. Ein Urteil wird frühestens in der kommenden Woche erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.10.2023 | 07:00 Uhr