Stand: 08.04.2024 10:20 Uhr Rostock: Prozessauftakt wegen Kinderpornografie

Am Landgericht in Rostock hat am Montagvormittag der Prozess gegen einen Mann begonnen, der in 70 Fällen kinderpronografisches Material öffentlich verbreitet haben soll. Er wird unter anderem beschuldigt Bilder und Videos dieser Art im Internet angeboten zu haben. Dabei soll es zu mehr als 37.000 Downloads anderer Nutzer gekommen sein. Darüber hinaus hat die Polizei bei dem Angeklagten mehrere Tausend Bilder und Videos auf verschiedenen Datenträgern gefunden.

