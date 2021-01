Stand: 14.01.2021 07:37 Uhr Rostock: Prozess um großen Drogentransport beginnt

85 Kilogramm Marihuana soll ein 37-jähriger Mann aus Serbien durch Rostock transportiert haben. Dafür muss er sich von heute an vor dem Rostocker Landgericht verantworten. Er soll die Drogen in seinem Lastzug transportiert haben - versteckt hinter 24 Paletten mit leeren Einmachgläsern. Laut Anklage hat er das Marihuana in Barcelona abgeholt, um es über Rostock nach Schweden zu bringen. Bei einer Verurteilung drohen dem Lkw-Fahrer mehrere Jahre Haft. | 14.01.2021 07:34