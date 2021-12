Stand: 16.12.2021 06:35 Uhr Rostock: Prozess um Diebstahl und Körperverletzung beginnt

Am Rostocker Landgericht beginnt am Vormittag die Hauptverhandlung gegen einen 42-Jährigen. Der Mann muss sich wegen schweren räuberischen Diebstahls und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Laut Anklage soll er im Juli in einem Rostocker Baumarkt zunächst einen Akku-Bohrschrauber, eine Drahschere und Schraubenschlüssel in seinen Rucksack gesteckt haben. Von allen Artikeln, so die Staatsanwaltschaft, habe er die Warensicherung entfernt, um unbemerkt an der Klasse und den Scannern vorbeizukommen. Ein Verkäufer, der den Vorgang offenbar beobachtet hatte, wollte den Mann zur Rede stellen. Daraufhin soll der 42-Jährige den Angestellten mit Reizgas besprüht haben. Mehrere Zeugen wurden zudem mit einem Cuttermesser bedroht. Der Mann befindet sich seit August in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind noch zwei weitere Verhandlungstage anberaumt. | 16.12.2021 06:35