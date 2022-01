Stand: 13.01.2022 08:54 Uhr Rostock: Prozess gegen mutmaßliche Drogenhändler beginnt

Am Landgericht Rostock beginnt heute der Prozess gegen zwei mutmaßliche Drogendealer. Sie sollen die Rauschgifte auch an Minderjährige verkauft haben. Bei den 33 und 38 Jahre alten Männern waren unter anderem Marihuana, Kokain und Ecstasy gefunden worden, so eine Sprecherin des Landgerichts. Den Angeklagten wird außerdem Urkundenfälschung vorgeworfen. Einer der Männer sitzt in Untersuchungshaft. Das Urteil könnte Anfang Februar gesprochen werden. | 13.01.2022 08:48