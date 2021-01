Stand: 10.01.2021 07:08 Uhr Rostock: Prozess gegen mutmaßliche Drogenhändler beginnt

In Rostock müssen sich von heute an zwei Männer wegen Drogenhandels vor dem Landgericht verantworten. In ihren Wohnungen in der Hansestadt wurden im Sommer vergangenen Jahres rund sechs Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Amphetamin sowie geringe Mengen Kokain gefunden. Außerdem wurden ein Schlagring, eine Schreckschusswaffe und eine Machete sichergestellt. Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft. | 19.01.2021 06:48