Rostock: Prozess gegen "Trauerschwindler" beginnt Stand: 02.05.2023 06:35 Uhr Am Rostocker Amtsgericht beginnt heute der Prozess gegen einen Bestatter. Der Mann soll mit mehreren Frauen Liebesbeziehungen geführt und sie um viel Geld betrogen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Bestatter aus Rostock Betrug in zehn Fällen vor. Dabei geht es um Zahlungen von insgesamt mehr als 200.000 Euro. Der Angeklagte soll die Frauen über Trauerfälle an verschiedenen Orten in Mecklenburg-Vorpommern kennengelernt und ihre emotionale Situation ausgenutzt haben.

Geld geliehen, dann Kontakt abgebrochen

Nach Aussage der betroffenen Frauen, hat sich der Bestatter sehr einfühlsam und liebevoll um sie gekümmert, als sie emotional eine schlimme Zeit durchmachten. Daraus wurde dann mehr: Der Angeklagte soll Liebesbeziehungen zu mehreren Frauen geführt und unter Vorwänden Geld von ihnen gefordert haben, heißt es. Dann habe er die Kontakte abgebrochen und sich nicht an vereinbarte Rückzahlungen gehalten.

Betroffene äußern sich im Netz - drei gehen vor Gericht

Die Taten ereigneten sich zwischen 2017 und 2018. Aufgefallen ist der Schwindel, weil sich die Betroffene im Internet zu dem Bestatter äußerten. Als eine Frau schrieb, sie habe auch eine Liebesbeziehung zu dem Mann gehabt und müsse ihn nun verklagen, meldeten sich weitere Opfer. Drei gehen nun gerichtlich gegen den Bestatter vor: Sie sagen, sie wollen andere warnen, es gebe auch eine hohe Dunkelziffer an Frauen, denen es ähnlich ergangen sei.

Verbleib des geliehenen Geldes unklar

Der Anwalt des Beschuldigten bestreitet die Vorwürfe. Der Angeklagte habe nie versprochen die Frauen zu heiraten oder dauerhaft mit ihnen zu leben. Es habe stets das körperliche Verhältnis im Vordergrund gestanden und die Frauen hätten das auch so gesehen. Ob die Opfer etwas von ihrem Geld zurückbekommen ist offen, dann noch ist unklar, wo das Geld geblieben ist: Der Bestatter ist pleite, gegen ihn läuft ein Insolvenzverfahren.

