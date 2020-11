Stand: 24.11.2020 18:27 Uhr Rostock: Protest mit Kerzen gegen häusliche Gewalt an Frauen

In Rostock hat der Verein "Stark machen" am späten Dienstagnachmittag 879 brennende Kerzen vor dem Rathaus aufgestellt. Jede Kerze stehe für eine Frau, die im vergangenen Jahr Schutz vor häuslicher oder sexualisierter Gewalt gesucht hat, so eine Sprecherin des Vereins. Die Dunkelziffer von psychischer und sexualisierter Gewalt gegen Frauen sei aber weit höher. Die Aktion ist Teil einer ganzen Anti-Gewalt-Woche unter dem Motto "Zivilcourage hilft". Mittwoch ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. | 24.11.2020 18:25