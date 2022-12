Stand: 30.12.2022 19:57 Uhr Rostock: Prospektverteiler mit Messer angegriffen

In Rostock-Evershagen ist am Freitagabend ein Mann, der Werbeprospekte verteilte, mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach seinen Angaben wurde er von einem Unbekannten in den Rücken gestochen, als er die Prospekte in Briefkästen eines Hochhauses steckte. Der Bote konnte noch Passanten ansprechen, die den Notarzt und die Polizei riefen. Der Tatort an der Bertold-Brecht-Straße wurde weiträumig abgesperrt. Nach dem flüchtigen Täter wird gefahndet.

