Stand: 05.05.2023 13:14 Uhr Rostock: Polizei warnt vor falschen Stadtwerke-Mitarbeitenden

Eine 80-jährige Frau ist nach Angaben der Rostocker Polizeidirektion am Donnerstag um Schmuck und Bargeld betrogen worden. Die Seniorin hatte Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem sich ein Mann an der Haustür als Mitarbeiter der Rostocker Stadtwerke ausgegeben und unter Vorwand Zutritt zur Wohnung verschafft hatte. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Personen ohne Vorankündigung oder Firmenausweis einzulassen oder an der Haustür Unterschriften zu geben.