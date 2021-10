Stand: 27.10.2021 07:29 Uhr Rostock: Polizei warnt vor Giftködern in Groß Klein

Die Polizei in Rostock warnt Hundehalter vor Giftködern. Zwei Zeuginnen waren demnach am Dienstagabend im Stadtteil Groß Klein Hundeleckerli aufgefallen, die Spuren eines weißen Pulvers aufwiesen. Die beiden Frauen und die alarmierten Polizeibeamten suchten die Umgebung weiträumig ab und sammelten mehrere solcher Köder ein. Sie werden jetzt in einem Labor untersucht. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. | 27.10.2021 07:27