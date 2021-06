Stand: 04.06.2021 12:30 Uhr Rostock: Polizei warnt vor Anrufen mit schockierenden Nachrichten

Die Polizei in der Region Rostock warnt vor Anrufen mit schockierenden Nachrichten. Seit mehreren Tagen versuchen immer wieder Unbekannte per Telefon Menschen auf diese Weise unter Druck zu setzen. Sie sollen bezahlen für vermeintlich in Not geratene Angehörige. Angeblich sollen diese mit dem Geld vor Strafen oder Haft geschützt werden. In Greifswald verlor eine 87-Jährige am Donnerstag 30.000 Tausend Euro. Sie übergab nach einem solchen Anruf einem Unbekannten einen Stoffbeutel mit Bargeld. | 04.06.2021 12:30