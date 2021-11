Stand: 24.11.2021 19:38 Uhr Rostock: Polizei warnt Weihnachtmarktbesucher vor Diebstählen

Die Polizeiinspektion Rostock hat Besucher der Weihnachtsmärkte vor Diebstählen und Betrügereien gewarnt, dei trotz Abstandsregeln zu erwarten seien. Weihnachtsmarktbesucher sollten nur so viel Geld mitnehmen wie nötig und Geld, Papiere und Smartphone am besten in Innentaschen der Kleidung direkt am Körper tragen. Die Polizei wird auf verstärkt Streife gehen und hat eine mobile Wache auf dem Innenhof des Universitäts-Hauptgebäudes eingerichtet. | 24.11.2021 19:37

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.11.2021 | 17:30 Uhr