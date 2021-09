Stand: 10.01.2021 07:08 Uhr Rostock: Polizei sucht Geldautomaten-Sprenger

Nach einer versuchten Geldautomatensprengung in Rostock bitten die Ermittler um Hinweise. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei unbekannte Täter gegen Mitternacht in den Vorraum einer Bank in der Nobelstraße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Bankautomat beschädigt, die Täter sollen aber nicht an Geld gekommen sein. Ein Polizeihund verfolgte die Spur der Flüchtigen bis zur Brahestraße. | 30.09.2021 10:53