Rostock: Polizei klärt Serie von Motorrad-Diebstählen auf Stand: 26.11.2020 14:01 Uhr Die Rostocker Kriminalpolizei hat einen mutmaßlichen Motorrad-Dieb festgenommen. Der 42-Jährige soll in den vergangenen zwei Jahren im Stadtgebiet 23 Maschinen entwendet haben.

Vor allem auf den Straßen in den Stadtteilen im Nordwesten Rostocks ging der Mann demnach regelmäßig auf Beutezug. In Garagen brach er nicht ein, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Er versah die Motorräder mit gefälschten Kennzeichen, fuhr sie, bis sie kaputt waren und ließ sie dann am Straßenrand stehen. Bei der Auswahl der Beute war er offenbar nicht wählerisch. Lediglich an sehr teure Maschinen machte er sich nicht heran – vermutlich, weil solche Motorräder nachts nicht draußen abgestellt werden.

Weitere Diebstähle nach Haftentlassung

Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und diverser Unfallfluchten gegen den Mann. Der Verdächtige ist wegen ähnlicher Delikte vorbestraft. Er saß deshalb auch von Ende 2019 bis Anfang 2020 eine sechsmonatige Haftstrafe ab. Unmittelbar nach seiner Entlassung beging er offenbar neue Diebstähle. Die Ermittler kamen ihm auf die Spur, weil er immer nach derselben Masche vorging. Außerdem half die Spurensicherung, aufgrund derer eine DNA-Analyse erstellt werden konnte. Im Falle seiner Verurteilung droht dem Beschuldigten eine mehrjährige Freiheitsstrafe, so die Staatsanwaltschaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 26.11.2020 | 16:00 Uhr