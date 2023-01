Stand: 15.01.2023 10:24 Uhr Rostock: Polizei fasst mutmaßliche Diebe in Kleingartenanlage

In der Kleingartenanlage "Frischer Wind" im Rostocker Stadtteil Biestow hat die Polizei am Abend zwei mutmaßliche Diebe gefasst. Der Hinweis kam von einem Gartenpächter, der verdächtige Personen in der Anlage beobachtet hatte. Bei ihrem Einsatz fand die Polizei Einbruchspuren an fünf Lauben. Außerdem war Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt worden. Eine dritte Person, auf die es Hinweise gab, konnte nicht gefunden werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

