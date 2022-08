Stand: 16.08.2022 10:37 Uhr Rostock: Polizei bald mit Pedelecs auf Streife

Die Polizei in Rostock fährt bald auch mit Fahrrädern Streife. Zehn Pedelecs werden dafür am Montag offiziell übergeben. Vor knapp zwei Jahren hatte die Polizei in Rostock bereits Fahrräder im Einsatz getestet und damit nach eigenen Angaben gute Erfahrungen gemacht. | 16.08.2022 10:37

