Stand: 18.12.2023 06:15 Uhr Rostock: Plädoyers im Prozess gegen Ex-Pflegeheimbetreiberin

Am Landgericht Rostock sollen heute im Prozess wegen besonders schweren Betrugs gegen eine ehemalige Pflegeheimbetreiberin aus Krakow am See (Landkreis Rostock) die Plädoyers gehalten werden. Im Anschluss daran wird möglicherweise auch ein Urteil verkündet. Die 37-Jährige sitzt derzeit nach einem früheren Verfahren bereits eine vierjährige Haftstrafe ab. Im aktuellen Prozess wird ihr zur Last gelegt, zwischen 2013 und 2015 ihre Einrichtung ohne verantwortliche Pflegedienstleitung betrieben zu haben - dabei soll sie jedoch Rechnungen über insgesamt rund 1,8 Millionen Euro an Kranken- und Pflegekassen gestellt haben, die fast vollständig ausgezahlt wurden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.12.2023 | 06:30 Uhr