Rostock: Plädoyer der Staatsanwaltschaft in Mordprozess erwartet

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 40-jährigen Mannes in Rostock wird am Dienstag am Landgericht Rostock das Plädoyer der Staatsanwaltschaft erwartet. Im vergangenen Jahr soll ein 37 Jahre alter Mann einen schlafenden Bekannten umgebracht und dabei ein regelrechtes Blutbad angerichtet haben. Seit November läuft der Prozess gegen ihn. Der Mann, der seinen 40 Jahre alten Bekannten mit einem Messer, einer Schere und einer Machete getötet haben soll, schweigt zu den Vorwürfen. | 13.07.2021 07:00