Stand: 30.10.2020 15:00 Uhr Rostock: Pferd von der Stadtautobahn gerettet

In Rostock ist am Freitagmorgen ein Pferd auf der Stadtautobahn rückwärts aus einem Transport-Anhänger gesprungen. Dabei verletzte es sich leicht. Nach Angaben der Polizei lief das aufgeregte Tier über die Fahrbahn. Polizei und Mitarbeiter der Tierrettung konnten das Pferd aber wieder einfangen und übergaben es an seine Besitzerin. | 30.10.2020 15:00