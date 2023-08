Stand: 31.08.2023 15:54 Uhr Rostock: Pathologiebericht bestätigt Tierangriff auf Pinguin

Nach langen Spekulationen steht nun fest: Ein Tier hat vor einigen Tagen im Rostocker Zoo einen Humboldtpinguin getötet. Das hat der Pathologiebericht des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei bestätigt, so eine Sprecherin des Zoos am Donnerstag. Welches Tier den Pinguin tötete sei nach wie vor unklar. Dazu sind der Sprecherin zufolge keine weiteren Analysen geplant. Anfängliche Vermutungen über einen Fuchs gelten aber weiterhin als wahrscheinlich. Füchse sind neben anderen Wildtieren in dem im Wald gelegenen Zoo unterwegs. Die Pinguine wurden vorerst im benachbarten Pelikan-Haus untergebracht. Dort sollen sie so lange bleiben, bis die Pinguin-Anlage gesichert ist.

