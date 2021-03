Stand: 11.03.2021 14:38 Uhr Rostock: Passagier-Aufkommen bei Scandlines halbiert

Durch die Corona bedingten Einschränkungen im Reiseverkehr ist 2020 das Passagier-Aufkommen auf den Scandlines Fähren zwischen Rostock und Gedser um etwa 800.000 gesunken und war nur noch halb so groß wie 2019. Nach Angaben des Unternehmens konnten die Verluste teilweise durch erhöhten Frachtverkehr ausgeglichen werden. Die Fährlinie will auch in den kommenden Monaten flexibel mit Buchungen und Umbuchungen umgehen, damit Kunden individuell auf Änderungen beim Infektionsgeschehen reagieren können. | 03.01.2021 14:38