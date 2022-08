Stand: 12.08.2022 05:51 Uhr Rostock: PKW-Fahrer verschluckt sich und gerät in Gegenverkehr

Bei einem Unfall auf der Hamburger Straße sind am Donnerstag drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Gegen 17 Uhr kam es Höhe der Goerdelerstraße zum Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Ein 54-Jähriger sich beim Trinken verschluckt haben und deshalb in den Gegenverkehr geraten sein. Der entgegenkommende 19-jährige Fahrer konnte nicht ausweichen, so dass beide Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Ein dahinter fahrender Bus musste eine Notbremsung durchführen, bei der sich ein Insasse leicht verletzte. Die beiden Pkw-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle bei dem 54-Jährigen ergab einen Wert von 0,0 Promille. | 12.08.2022 05:51

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 12.08.2022 | 06:00 Uhr