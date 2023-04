Stand: 24.04.2023 08:35 Uhr Rostock: Obduktionen und Ursachensuche nach Leichenfund

Nach dem Fund zweier Leichen in einer Wohnung in Rostock-Lichtenhagen sollen Obduktionen die Todesursachen und genauen Umstände klären. Ein entsprechendes Todesermittlungsverfahren wurde von der Staatsanwaltschaft eingeleitet. Bei den Toten handelt es sich laut Polizei um den 73 Jahre alten Wohnungsmieter und seinen 64 Jahre alten Untermieter. Nach einem Zeugenhinweis hatten Beamte die Wohnung am Freitag geöffnet und die Leichen entdeckt. Hinweise auf eine Straftat gebe es bisher nicht, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.04.2023 | 08:30 Uhr